Derinya kapısında olay!

29.08.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ç.K.(E-39), Derinya Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesinde geçiş yapmak için beklediği sırada, isminin sistemden kontrol edilmesine sinirlenerek, oradan ayrılırken tasarrufunda bulundurduğu taşı refüj içerisindeki güvenlik kameralarına doğru kasten atması sonucu güvenlik kamerasının merceği ile plastik montaj kutusunun kırılmasına sebebiyet vermiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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