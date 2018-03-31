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Derinya kapısının açılması için eylem düzenlendi

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Derinya kapısının açılması için bu sabah iki toplumlu eylem düzenlendi.
Derinya kapısının açılması için eylem düzenlendi

Derinya kapısının açılması için bu sabah iki toplumlu eylem yapıldı

Eylemler Derinya kapısının hem kuzeyinde hem de güneyinde aynı anda yapıldı.

Eylem katılanlar kapının bir an önce açılmasını talep etti.

Eylemde renkli pankartlar da taşındı.

Derinya’da, iki taraf arasında geçişlere imkan tanıyacak sınır kapısının açılması için bugün  eylem yapıldı.

Mağusa inisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü’nün birlikte düzenlediği eylemde Derinya kapısının açılmasına yönelik talebin geniş kesimleri kucakladığı vurgulandı.

Derinya’daki eylemi Mağusainisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü birlikte düzenledi.

Eyleme, birçok örgütün yanı sıra vatandaşlar da destek verdi

Eyleme katılanlar sınır kapısının açılması yönünde temennilerini de dile getirdi.

Mağusa İnsiyatifi adına konuşma yapan Dr. Okan Dağlı, Derinya Kapısı’nın açılması için  2015 Mayıs ayında liderlerin anlaştığını ancak üç yıl geçmesine rağmen halen kapının açılmadığını söyledi.
Derinya Kapısı’nın açılması konusu iki taraf arasında karşılıklı suçlama yarışına döndüğünü belirten Dağlı, böyle olmaktansa “eksik kalsın hiç açılmasın” ifadelerini kullandı.

İnisiyatif adına basın bildirisini okuyan Serdar Atai de, Derinya Kapısı’nın açılmasına yönelik talebin  geniş kesimlerini kucakladığını ifade etti.

Akıncı ile Anastadisdis arasında gerçekleştirilen müzakerelerde kapının açılması güven artırıcı önlem olarak benimseme kararı alındığını hatırlatan Atai, “kararın ardından Avrupa Birliği desteğiyle yol çalışması başlatılmış ancak kapının açılması gerçekleştirilmemiştir” dedi.

Atai, Derinya geçiş noktasının hem Mağusa hem de Maraş’ta ikamet eden insanların çıkmaz sokakta yaşıyor hissinden kurtulmalarına yardımcı olacağını da ifade belirtti.

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Fotoğraflar: Sosyal Medya

 

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