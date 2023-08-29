  • BIST 7907.13
  • Altın 1652.712
  • Dolar 26.524
  • Euro 28.7908
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Derinya Kara Geçiş Kapısı yarın belli saatler arasında karşılıklı geçişlere kapatılacak

» »
Derinya Kara Geçiş Kapısı, GKRY bölgesinde elektrik hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle yarın 08.30-17.00 saatleri arasında karşılıklı geçişlere kapalı olacak.
Derinya Kara Geçiş Kapısı yarın belli saatler arasında karşılıklı geçişlere kapatılacak

  Facebook'ta Gör

A-AA+

Polis, Güney Kıbrıs’ta elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri tarafından geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi aldığını duyurarak, halkı yarın belirtilen saatlerde Akyar Kara Geçiş Kapısı’nı kullanmaya çağırdı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “30 Ağustos 2023 tarihinde, GKRY Bölgesinde Derinya Kara Geçiş Kapısında elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle GKRY Yetkilileri tarafından 08.30-17.00 saatleri arasında Derinya Geçiş Kapısının geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi alınmıştır. Bu bağlamda, halkımızın mağduriyet yaşamaması adına, KKTC'den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin anılan tarih ve saatler arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 40 yaşında vefat, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı29 Ağustos 2023 Salı 14:31
  • Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)29 Ağustos 2023 Salı 14:29
  • Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu..29 Ağustos 2023 Salı 13:30
  • Lefke Sivil Toplum Örgütü Platformu, Aplıç veya Yeşilırmak kapılarının kapatılması önerilerini eleştirdi29 Ağustos 2023 Salı 13:28
  • Kıbrıslı Türk ve Rum Sendikalar, 1 Eylül’de ara bölgedeki ortak etkinlikte bir araya gelecek29 Ağustos 2023 Salı 13:25
  • CTP Milletvekili Derya: Saldırı örgütleyen ve ortalığı ateşe veren ELAM kapatılmalı29 Ağustos 2023 Salı 13:21
  • İlkan Varol, Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğunu söyledi29 Ağustos 2023 Salı 12:10
  • Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı29 Ağustos 2023 Salı 11:15
  • Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı29 Ağustos 2023 Salı 11:15
  • Telekomünikasyon Dairesi abonelerini uyardı29 Ağustos 2023 Salı 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti