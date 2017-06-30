 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Derinya sınır kapısı, Derinya ve Ay. Napa belediyelerini böldü

»
Derinya sınır kapısı, Derinya ve Ay. Napa belediyelerini böldü
Derinya sınır kapısının açılması konusunun, Derinya ve Ay. Napa Belediyelerini “böldüğü” bildirildi.

Derinya ve Ay. Napa Belediye Başkanları arasında, Derinya sınır kapısının açılması gerekliliği konusunda fikir ayrılığı bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Ay. Napa Belediyesinin turistik sebeplerden ötürü çekinceler ortaya koyduğunu, Derinya Belediyesinin ise buna “hiçbir turiste işgal altındaki yerlerimizi görmeyi yasaklayamazsınız” şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Ay. Napa Belediyesinin, sınır kapısının açılmasının “Özgür Mağusa” bölgesinin gelişimini baltalamaması için, konunun Rum hükümeti tarafından doğru bir şekilde ele alınmasını istediğini yazan gazete, Ay. Napa Belediye Başkanı Yannis Karusos’un dün gazeteye açıklamasında, kendilerinin Kıbrıslı Türklerle Rumların bir taraftan diğerine geçiş yapmasından yana olduklarını ancak turizm meselesi açısından ne olacağını görmeyi istediklerini ifade etti.

Karusos, bugün birçok seyahat acentesinin, turistleri alışveriş yapmaları için KKTC’ye götürdüğünü ve sınır kapısının açılıp turistler için kontrol olmaması durumunda, sorununun kötüleşeceğini ve Rum Yönetimi’nin turizmden çok şey kaybedeceğini ileri sürdü.

Derinya Belediye Başkanı Karayannis de açıklamasında, turistler konusunda dahi, kimseye KKTC’ye gitmeleri konusunda yasak konulamayacağını söyledi.

EDEK

Partilerden EDEK ise, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Heyeti Başkanı Sotos Zakheos’un dünkü açıklamasına yanıtında, gereken şeyin, Erenköy barikatı ile Piroi (Gaziler) geçidinin derhal açılması olduğunu savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Somali uyruklu7 kişinin, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edildi29 Haziran 2017 Perşembe 12:34
  • Lillikas’ın eniştesi ölü bulundu29 Haziran 2017 Perşembe 12:31
  • Anastasiadis: “Türkiye’nin önerisi tatmin edici değil”29 Haziran 2017 Perşembe 12:03
  • Taraflar tezlerini yazılı sunacak29 Haziran 2017 Perşembe 11:59
  • Rum Basını: "Eide özür diledi"29 Haziran 2017 Perşembe 11:57
  • Crans Montana öncesi Total şirketinden "NAVTEX" duyurusu28 Haziran 2017 Çarşamba 13:20
  • Ağrotur İngiliz Üsleri bölgesindeki patlamalar korku yarattı28 Haziran 2017 Çarşamba 12:13
  • Anastasiadis: “Kararlılıkla İsviçre’ye gidiyoruz”28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
  • Güney Kıbrıs’ın uluslararası yatırım pozisyonunda kötüleşme27 Haziran 2017 Salı 14:20
  • Kumarhane işletme izni Melco-Hard Rock konsorsiyumuna verildi27 Haziran 2017 Salı 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti