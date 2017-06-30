Derinya sınır kapısı, Derinya ve Ay. Napa belediyelerini böldü

Derinya sınır kapısının açılması konusunun, Derinya ve Ay. Napa Belediyelerini “böldüğü” bildirildi.

Derinya ve Ay. Napa Belediye Başkanları arasında, Derinya sınır kapısının açılması gerekliliği konusunda fikir ayrılığı bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Ay. Napa Belediyesinin turistik sebeplerden ötürü çekinceler ortaya koyduğunu, Derinya Belediyesinin ise buna “hiçbir turiste işgal altındaki yerlerimizi görmeyi yasaklayamazsınız” şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Ay. Napa Belediyesinin, sınır kapısının açılmasının “Özgür Mağusa” bölgesinin gelişimini baltalamaması için, konunun Rum hükümeti tarafından doğru bir şekilde ele alınmasını istediğini yazan gazete, Ay. Napa Belediye Başkanı Yannis Karusos’un dün gazeteye açıklamasında, kendilerinin Kıbrıslı Türklerle Rumların bir taraftan diğerine geçiş yapmasından yana olduklarını ancak turizm meselesi açısından ne olacağını görmeyi istediklerini ifade etti.

Karusos, bugün birçok seyahat acentesinin, turistleri alışveriş yapmaları için KKTC’ye götürdüğünü ve sınır kapısının açılıp turistler için kontrol olmaması durumunda, sorununun kötüleşeceğini ve Rum Yönetimi’nin turizmden çok şey kaybedeceğini ileri sürdü.

Derinya Belediye Başkanı Karayannis de açıklamasında, turistler konusunda dahi, kimseye KKTC’ye gitmeleri konusunda yasak konulamayacağını söyledi.

EDEK

Partilerden EDEK ise, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Heyeti Başkanı Sotos Zakheos’un dünkü açıklamasına yanıtında, gereken şeyin, Erenköy barikatı ile Piroi (Gaziler) geçidinin derhal açılması olduğunu savundu.