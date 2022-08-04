Derinya Sınır Kapısı’nda İsaak ve Solomu’yu anma etkinliği gerçekleştirilecek

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Tasos İsaak ve Solomos Solomu’yu Anma Girişimi” isimli oluşumun sosyal medya üzerinde yaptığı çağrıda, “Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun öldürülmelerinin 26’ncı yılı sebebiyle etkinlik düzenleneceğinin” duyurulduğunu yazdılar.
Söz konusu açıklamada, Güney Kıbrıs’ın çeşitli kentlerinde toplanacak motosikletli grupların 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı Derinya Sınır Kapısı’nda toplanacakları belirtilerek halka katılım çağrısında bulunuldu.
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