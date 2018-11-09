"Derinya ve Aplıç 12 Kasım saat 12:00’de açılmaya hazır"

Barış Burcu'nun açıklamarı şu şekilde:



"Derinya ve Aplıç kapıları daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım Pazartesi saat 12:00’de açılmaya hazır hale getirilmiştir. Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili Kıbrıs Türk tarafı üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmiştir.

Derinya kapısı ile ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs’taki BM yetkilileri ile konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü bugün tamamlanmıştır.

Pazartesi karşılıklı geçişlerin başlayacağı her iki kapının da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yeni kapılar, her iki topluma da hayırlı olsun."