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Derinya ve Aplıç kapıları için yeşil ışık

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Derinya ve Aplıç kapıları için yeşil ışık
Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması için Güney Kıbrıs’ın kendi tarafında kalan altyapı çalışmalarını tamamlamasına yönelik gerekli ödenek konusunda yaşanan karmaşanın aşıldığı bildirildi.

Politis gazetesi “Lefke ve Derinya Barikatları İçin Yeşil Işık – Yetkili Devlet Birimleri Ödeneğin Mecliste Reddedildiği Şeklinde Yanlış Değerlendirmede Bulundu” başlıkları altında verdiği haberinde, Derinya ve Lefke sınır kapılarının açılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi adına Rum hükümeti tarafından ayrılan bütçenin Rum Meclisi’nde onaylanmadığı şeklinde yanlış bir algı oluştuğu, bu yüzden çalışmaların başlamasının geciktiğini iddia etti.

Gazete, ELAM ve EDEK partilerinin, söz konusu sınır kapılarının açılması için öngörülen 3 milyon 900 bin Euro’luk ödeneğin reddedilmesi önerisinin Rum meclisindeki oylama sonrasında reddedildiğini ancak bu kararın bazı yetkili birimler tarafından yazışmalar sırasında yanlış değerlendirildiğini belirterek, geçtiğimiz hafta yine aynı gazetede çıkan haber sonrasında yapılan incelemeyle durumun çözüldüğünü aktardı.

Haberde, Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi’nin ödeneğe onay vermesinin ardından Bayındırlık Dairesi’nin harekete geçtiği ve Aplıç kapısının inşası için açılan ihaleyi kazanan şirkete onay verdiği belirtilirken; ihale sonucuna itiraz süresinin dolmasının ardından kazanan şirketle sözleşmenin imzalanmasının beklendiği vurgulandı.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının söz konusu sınır kapısında kendisine düşen kısmımdaki çalışmaları neredeyse tamamladığını aktarırken; Rum tarafının Aplıç kapısı için yapacağı harcamanın 2 milyon 340 bin Euro olması ve çalışmaların 8 ay sürmesinin öngörüldüğünü yazdı.

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