Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili çalışmalarda karmaşa yaşanıyor

“Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili çalışmalarda karmaşa yaşandığı” kaydedildi.

Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili çalışmalarda karmaşa yaşandığı” kaydedildi.

Politis gazetesi, henüz kimin yaptığı tespit edilemeyen bir hatanın, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması sürecini “yeni maceralara sürüklediğini” yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptıkları görüşmelerin başında, iki kapının açılması için anlaştıklarını anımsatarak, KKTC makamlarının, kapıların açılmasında yaşanan gecikmeden Rum tarafını sorumlu tuttuğunu kaydetti.

Gazete, edindiği bilgilere ve elde ettiği yazışmalara dayandığını belirterek, KKTC’nin Rum tarafına yaptığı bu suçlamanın haksız yere yapıldığını, çünkü Rum tarafındaki sorunun kasıtlı yapılmış bir durum olmadığını ileri sürdü, özetle şunları aktardı:

“Konu, Meclis’in, 2017 yılı bütçesinin oylanması sırasında, iki kapının inşasında kullanılacak 3,9 milyon Euro’luk ödeneği kesip kesmediğidir. En azından Meclis Maliye Komitesi tarafından ve o günlerdeki Meclis röportajlarından, böyle bir durumun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yani, söz konusu ödenek, siyasi sonuçlar da doğuracağından, reddedilmemiştir.

KS EDEK ile ELAM’ın, bütçe oylamaları sırasında 3,9 milyon Euro’luk ödeneğin kaldırılması için önerge sunduğuna dair bilgiler vardır. Daha sonradan Politis’in de yayınladığı bilgiler zemininde, Meclis Maliye Komitesi üyelerinin de anımsadığı kadarıyla, KS EDEK ve ELAM’ın ortak önergesi, 7 lehte, 43 aleyhte oyla reddedildi.

Ancak Bayındırlık Hizmetleri, 25 Ocak 2017 tarihli ‘acil’ ibareli mektupta, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, 3,9 milyon Euro’luk ödeneğin Meclis tarafından onaylanmaması nedeniyle Derinya Kapısı’ndaki çalışmaların tamamlanamayacağı ve Aplıç Kapısı’yla ilgili sözleşmenin imzalanamayacağı konusunda bilgilendirme yaptı. Mektuba, bütçe oylamasının ardından Maliye Bakanlığı’nın gönderdiği genelgenin kopyası da eklendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü, 6 Şubat’ta, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe ve Mali Denetim Müdürlüğü’ne, 3,9 milyon Euro’luk ödeneğin kullanılabilmesi için gereken tüm işlemleri yapmaya çağırdı.

Başta da yazdığımız gibi, bir hata söz konusudur. Ya Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları’ndaki bazı kişiler, reddedilenin ne olduğunu yanlış okudu, ya da Meclis’teki bazı kişiler doğru tebliği yapmadı. Bu karmaşa devam ettikçe, çalışmaların başlaması gecikecektir.”