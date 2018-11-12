"Derinya ve Aplıç kapılarının açılması diyaloğa katkı koyacak"

Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması, sadece karşılıklı ekonomik hareketlilik açısından değil, genel anlamda birbirini daha iyi tanıma ve diyaloğun artması açısından da olumlu olduğunu belirtti

Kudret Özersay Derinya ve Aplıç kara geçiş kapıarının açılmasından dolayı kişisel sosyal medya hesaından bir açıklama yayımladı.



Acıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün itibariyle Derinya ve Aplıç kara geçiş kapılarının açılması, sadece karşılıklı ekonomik hareketlilik açısından değil, genel anlamda birbirini daha iyi tanıma ve diyaloğun artması açısından da olumlu bir gelişmedir. İki kapının birlikte açılabilmiş olması ise bizim için özellikle memnuniyet vericidir. Hükümet kurulduktan sonra geçmişte sözü verilen bu düzenlemelerin (altyapı, güvenlik, personel ihtiyacı gibi) yapılmasına ve kapıların açılmasına destek verdik. Zaman zaman seçim yasakları, ihale düzenlemeleri gibi nedenlerle bazı gecikmeler yaşanmışsa da iradenin varlığı olumlu sonuca ulaşılmasını mümkün kıldı. Bu bağlamda çaba ortaya koyan tüm sivil toplum örgütlerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."