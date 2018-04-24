“Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili çalışmalar hızlandırılmalı”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Liderlerin 16 Nisan’daki buluşmalarında Rum Lider Anastasiadis’inDerinya kapısının 1 Temmuz’de, Aplıç kapısının ise 15 Eylül tarihinde açılmaya hazır hale getirileceğini söylediğini hatırlattı.

Burcu açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu bilgileri hükümet ile paylaşarak Kıbrıs Türk tarafınca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirttiğini kaydetti.

Sözcü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız, GKRY lideri NikosAnastasiadis’le 16 Nisan 2018 günü gerçekleştirdiği buluşma öncesinde muhatabından Derinya ve Aplıç kapılarının Rum tarafı açısından açılma tarihleriyle ilgili kesin bilgi talep etmiştir. Söz konusu buluşmada, Sayın AnastasiadisDerinya kapısının 1 Temmuz 2018’de, Aplıç kapısının ise 15 Eylül 2018 tarihinde açılmaya hazır hale getirileceğini söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bilgileri KKTC Hükümeti’yle de paylaşarak, Kıbrıs Türk tarafınca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirtmiştir.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ı da bizzat arayarak söz konusu çalışmalar için bir an önce ihaleye çıkılmasını istemiştir. Beklentimiz bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmamasıdır.