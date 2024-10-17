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Derinya ve Kapalı Maraş bölgesine elektrik verilemiyor

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Derinya ve Kapalı Maraş bölgesine elektrik verilemiyor
Derinya ve Kapalı Maraş bölgesine elektrik verilemiyor

Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Derinya ve Kapalı Maraş başta olmak üzere geniş bir bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Sabah saat 07.09’dan itibaren başlayan kesinti, Derinya Sınır Kapısı, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach Hotel ve çevresi, Laguna Binaları, Türk Maarif Koleji ve Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeyi etkiledi.

KIB-TEK'ten yapılan tam açıklama şöyle:

"17 Ekim 2024 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 07:09’ dan itibaren; Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach hotel ve bölgesi,Laguna Binaları,Türk Maarif koleji ve Dr. Fazıl Küçük stadyumu bölgesi ve civarlarına elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır."

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