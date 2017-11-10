Derinya ve Lefke Aplıç kapıları ara bölge yolu için ihaleye çıkıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Derinya ve Lefke Aplıç Kapılarının ara bölgede kalan bölümlerinin asfaltlanması için ihaleye çıktı.

UNDP’nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, “Barış Yolundaki Engelleri Kaldırma: Kıbrıs’ta Yeni Geçiş Noktaları Açılması Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilecek asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları için müteahhitlere davet yapılıyor.

Derinya Kapısı için ayrı, Lefke Aplıç Kapısı için ayrı teklif kabul edilen ihaleye başvurular, 11 Aralık Pazartesi saat 16.00’ya kadar yapılabilecek. Konuyla ilgili 21 Kasım Salı günü sabah 10.00’da, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde ihale hazırlıkları çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi ve dökümanlar, UNDP’nin http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=42343 adresli web sayfasından elde edilebilecek.

LEFKE STÖLERİ MÜTEAHHİTLERİ İHALEYE KATILMAYA ÇAĞIRDI

Bu arada Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, konuyla ilgili açıklama yaparak, Kıbrıslı Türk müteahhitleri ihaleye katılmaya çağırdı. Oktay, K.T. Müteahhitler Birliği ve müteahhitlere seslenerek, konuya sadece kar amaçlı bir olay değil, Kıbrıs Türk tarafının prestiji açısından da bakılması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu kapıların açılması için Kıbrıs Türk tarafının yoğun bir çaba gösterdiğini ve zaman zaman Güney Kıbrıs’tan aynı karşılığı bulamadığını anımsatan Oktay, “İhaleye geç de olsa çıkılmasını memnuniyetle karşıladık ancak bu tür ihalelere bizim taraftan ilginin az olması üzücü ve düşündürücüdür” dedi.

Oktay, geçmiş ihalelerde Kıbrıs Türk firmalarının ilgisizliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, aynı sıkıntıların yaşanmaması için özelde Müteahhitler Birliği, genelde de tüm Kıbrıslı Türk müteahhitleri bu konuya sahip çıkmaya ve yıllardır açılması beklenen bu kapılarla ilgili çalışmanın tamamlanması için katkı koymaya çağırdı.

Açıklamada, “Bu kapıların açılması çok önemlidir. Lefke Aplıç kapısı açılınca tüm bölgeye büyük bir soluk aldıracak. Müteahhitlerimiz olaya bu vizyonla ve uzun vadede getireceği faydalar açısından baksınlar” denildi.