Derinya ve Mağusa'yı koşarak birleştirdiler (VİDEO)

İki toplumlu koşu etkinliği bugün Uluslararası Barış Günü’nde Derinya Sınır Kapısı’nda başlayarak yapıldı.

Bugün saat 16.00’da başlayan etkinlik, Derinya’da her iki toplum tarafından kullanılan diyalog ve fikir alışverişini destekleyen bir merkez olan Famagusta Avenue Garage’dan start alındı.

Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Ulus Irkad yaptığı açıklamada, “Bu ülkede insanların birbirlerine uyumlu şekilde yaşayabileceklerini bu etkinlikle göstermeye geldik Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu Adanın insanlarıdırlar, sahipleridirler ve barış içerisinde yaşayabilirler. Geçmişten de tekrar ders alarak yaşayabilirler ve bu yaşantı daha mutlu daha adaletli ve daha demokratik bir yaşantı olacaktır bugünün anlamı benim için budur” ifadelerini kullandı.

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis ise yaptığı açıklamada, “”Yeniden birleşme, yeniden barış, yeniden mutluluk tüm Kıbrıslıları beklemektedir” dedi.

Koşucular Derinya Sınır Kapısı’ndan başlayarak, Gazimağusa Belediyesi önünden devam eden koşu başlangıç noktası olan Derinya’da sona erdi.

Hollanda Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5’inci etkinliği olma özelliğini taşıyor. 19 Ocak 2019 tarihinde ilk etkinliğini gerçekleştiren ve büyük bir ilgiyle karşılanan RUNITE Nicosia, bu kez Mağusa bölgesinde koşuldu.

RUNITE Cyprus etkinliğinin amacı, Tüm yetenek ve seviyedeki koşucuların, Derinya Sınır Kapısı’nda Mağusa’ya doğru 12 kilometrelik bir etapta koşulduğu etkinlik, adanın doğu kısmındaki bölünmeyi aşarak, hep birlikte güzel vakit geçirebilmeyi amaçladı. MHA