Derinya’da ara bölgede spor alanı yapılması planı

Haravgi gazetesi, “Derinya Belediyesi”nin Başkanı Andros Karayannis’in konuya ilişkin açıklamasında, Derinya’daki ara bölgede, geçiş noktasına yakın bir yerde, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri yakınlaştırabilecek bir spor kompleksi oluşturmayı planladıklarını söylediğini aktardı.

Habere göre Karayannis, konu hakkında Birleşmiş Milletlerle (BM) temas halinde bulunduklarını ifade ederek, ara bölgenin sadece tarım amaçlı değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Gazete, spor kompleksi çerçevesinde ilk aşamada kumda futbol ve atletizm alanlarının yapılmasının planlandığını belirtirken, finansman bulunması girişimlerinin de olduğunu, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçiliğinin bu yatırımı desteklemeye hazır olduğunu ilettiğini aktardı.

Haberde, yine sınır kapısının yakınında bulunan “Garaj” isimli iki toplumlu etkinlik alanının da iyileştirilmesin gündemde olduğu yer aldı.