Derinya’da askeri bölgede çalışmalar yapıldığı iddia edildi, Rum hükümeti gerekli girişimleri başlattı

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, yapılan herhangi bir çalışmanın ara bölge içerisinde olmadığı yönünde olduğunu bununla birlikte zaten gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Derinya’da KKTC’nin askeri bölgesinde çalışmaların yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Alithia gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin Derinya’daki çalışmalar konusundaki gerekli girişimleri ileriye götürdüğünü belirtti.

Letimbiotis, sahip oldukları bilgilendirmenin, yapılan herhangi bir çalışmanın ara bölge içerisinde olmadığı yönünde olduğunu bununla birlikte zaten gerekli girişimleri yaptıklarını ifade etti.

Letimbiotis, bir gazetecinin sorusu üzerine, Barış Gücü’nün grev yetkilerini uygulamasını ve önceki haline getirerek ara bölgenin statüsünün garanti altına almasını beklediklerini de söyledi.

DERİNYA BELEDİYE BAŞKANI

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Derinya Belediye Başkanı Antros Karayiannis'in dün katıldığı bir radyo programında, Türk askerinin KKTC’deki Derinya sahili önünde çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

Karayiannis, sınır kapısının sağında Kapparis bölgesine kadar tahkimat çalışmaları oluşturulmasında bir haftadan beri artış gördüklerini, bunun muhtemelen “savunma silahları” için olduğunu iddia etti.

Karayiannis geçtiğimiz hafta evleklerin kazıldığını, bunların Derinya’dan mesafesinin 100 metre olduğunu, bölge sakinlerinin de bu durumdan endişe duyduğunu ileri sürdü.

Karayiannis belediye başkanı olarak Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO), kendilerine bilgi vermeleri için mektup gönderdiğini de söyledi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin temsilci ataması beklenirken KKTC makamlarının ara bölgede gerilim yaratma hamlelerinde bulunduğunu iddia etti.

Gazete, Pile ve “Ay.Demet”(Metahan) sonrasında Derinya’da da bazı hamlelerde bulunduğunu ileri sürerken hükümetin Barış Gücü’ne yönelik yeni girişimde bulunduğunu yazdı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimboitis’in çalışmaların ara bölge içerisinde olmadığı şeklinde açıklama yaptığını yazarken, tüm bunlara karşın Kıbrıs Rum tarafında endişenin hakim olduğunu, konunun yetkililer tarafından takip edildiğini belirtti.