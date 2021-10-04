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Derinya’da dün “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi

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Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden AKEL’in organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs’tan da bazı siyasi parti ve örgütlerin katıldığı eyleme, çok sayıda kişi katıldı.
Derinya’da dün “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi

Derinya’da dün “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden AKEL’in organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs’tan da bazı siyasi parti ve örgütlerin katıldığı eyleme, çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşte, konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı ve müzik dinletisi sunuldu.

AŞAM

Eylemde Bu Memleket Bizim Platformu adına konuşma yapan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı birleşik federal Kıbrıs temelinde, Guterres çerçevesi pusula yapılarak, derhal müzakerelere başlanması gerektiğini savundu.

Aşam, Maraş’ın ise çözüme engel çıkaran değil katkı sağlayan bir güven yaratıcı unsur olarak kullanılması gerektiğini belirterek, “İlgili BM parametrelerinde belirtilen 550 ve 789 sayılı kararlar doğrultusunda hayata geçirilmelidir” dedi.

STEFANU

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da, Maraş’ın bir kısmının açılmasını eleştirerek, “Maraş hepimiz için alarm zilini çalıyor, ama sadece Maraş değil, mesajlar her yerden geliyor” şeklinde konuştu.

Stefanu, yürüyüşün, BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde ortak vatanı savunanlara izlenecek yolu tekrar göstermesini diledi.

SCHIRDEWAN

Avrupa Parlamentosu Sol Grubu-GUE/NGL Eş Başkanı Martin Schirdewan ise, “Çözüm ve yeniden birleşme talep eden sesinizin net ve güçlü bir şekilde duyulması yönündeki isteğinizi ve kararlılığınızı hissettim” diyerek, bu sesi Avrupa Parlamentosu'na ileteceğine söz verdi.

Schirdewan, “kalıcı bölünmenin tüm Kıbrıs halkı için olduğu kadar, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun sorunlu bölgesinin halkları için de yıkıcı olacağını” öne sürerek, “Böylesi bir durum, Avrupa Birliği açısından da kabul edilemezdir” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin de talep ettiği gibi, müzakerelerin Crans Montana'da kalınan yerden devam etmesi gerektiğini savunan Martin Schirdewan, “Çerçeve, BM kararlarında öngörüldüğü gibi siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” ifadelerini kullandı.

Martin Schirdewan, Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi gerektiğini de ileri sürdü.

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