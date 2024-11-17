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Derinya'da ölümlü trafik kazası, 3 genç hayatını kaybetti!

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Kıbrıs'ın güneyinde Derinya - Frenarous yolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Derinya'da ölümlü trafik kazası, 3 genç hayatını kaybetti!

Kıbrıs'ın güneyinde Derinya - Frenarous yolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 18-20 yaş aralığında oldukları belirlenirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Resmi bilgilere göre 20 yaşındaki Martinos Marti, 20 yaşındaki Irinaios Adamou ve 18 yaşındaki Nikolas Koutsou hayatını kaybetti. 

İlk araçta bulunan beş kişi hastaneye kaldırılırken, üç kişinin öldüğü, diğer iki genç adamın ise ağır yaralandığı ve ameliyata alındığı bildirildi.

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