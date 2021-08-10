Derinya’da Oluşturulacak Yeşil Alana RMMO’dan Olumlu Yanıt

Derinya’da ara bölge yakınlarında oluşturulması önerilen yeşil alana, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) belli koşullar çerçevesinde olumlu yaklaştığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, RMMO’nun, askeri tesislerin zarar görmemesi kaydıyla yeşil alan oluşturulmasına karşı çıkmadığını yazdı.
Gazete, yeşil alanın devlet arazisinde oluşturulacağını ve hedefler arasında, zirai atıkların idare edilmesi imkanının olmasının bulunduğunu kaydetti.
AÇIK HAVA SİNEMASI 11 EYLÜL’DE AÇILIYOR
Gazete, bir diğer haberinde ise, Derinya’ya inşa edilen açık hava sinemasının 11 Eylül’de açılacağını yazdı.
Haberde, sinema inşasının 6 ay önce tamamlandığı; ancak pandemi nedeniyle açılışın eylül ayına sarktığı kaydedildi.
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