Derinya'daki anti işgal etkinliği nedeni ile geçişler kapanacak!

05 Ağustos 2023 tarihinde, Rum motosikletli eylemciler tarafından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Sözde, Solomos SOLOMOU ile Tasos ISAAK’ı Anma ve Anti İşgal Etkinliği düzenleneceğinden dolayı, Derinya Kara Geçiş Kapısının, 19:00 - 23:00 saatleri arasında geçişlere kapatılacağı duyurulmuştur.

Bu bağlamda, karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, Derinya Kara Geçiş Kapısı, KKTC’den GKRY Bölgesine geçişler için aynı tarih ve saatler arasında güvenlik nedeniyle kapalı olacağından, KKTC’den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI