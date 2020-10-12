Derinya'daki olaya ilişkin Güney'de 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor

Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre, dün akşam Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşanan olayla iki kişi tutuklandı.
Tutuklanan kişilerin yaşlarının 25 ve 27 olduğu bildirildi.
Derinya’daki olaya ilişkin 4 tutuklama emri çıkarıldığı da duyuruldu.
Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre, dün akşam Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşanan olayla iki kişi tutuklandı.
Tutuklanan kişilerin yaşlarının 25 ve 27 olduğu bildirildi.
Derinya’daki olaya ilişkin 4 tutuklama emri çıkarıldığı da duyuruldu.
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