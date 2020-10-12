  • BIST 1.178
  • Altın 487,557
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Derinya'daki olaya ilişkin Güney'de 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor

» »
Derinya’da yapılan eylemlerle ilgili güneyde iki kişi tutuklandı.
Derinya'daki olaya ilişkin Güney'de 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor

Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre, dün akşam Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşanan olayla iki kişi tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin yaşlarının 25 ve 27 olduğu bildirildi.

Derinya’daki olaya ilişkin 4 tutuklama emri çıkarıldığı da duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol’da Cinayet12 Ekim 2020 Pazartesi 11:57
  • KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Rum Manşetlerinde12 Ekim 2020 Pazartesi 09:49
  • Güneyde neonazilere karşı yürüyüşKaynak: Güneyde neonazilere karşı yürüyüş12 Ekim 2020 Pazartesi 09:46
  • Diko Başkani Papadopulos’tan seçim demeci11 Ekim 2020 Pazar 15:43
  • Rum avukat Ahilleas Dimitriadis: “Maraş çözümün feneridir ”11 Ekim 2020 Pazar 15:31
  • “Grand Hyatt” 2025’te Güney Kıbrıs’ta10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Güney Kıbrıs’taki Savunmaya Ayrılan Bütçe10 Ekim 2020 Cumartesi 14:10
  • Anastasiadis: “Maraş’la ilgili kararın geri alınması ön şart değil”10 Ekim 2020 Cumartesi 13:49
  • Güney Kıbrıs'ta 33 vaka 1 ölüm!09 Ekim 2020 Cuma 19:17
  • Maraş: Kıbrıslı Rumlara göre 46 yıl kapalı kalan bölgenin açılması 'telafisi olmayan bir acı'09 Ekim 2020 Cuma 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti