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“Derinya’daki sosyal konut projesi, TC kökenli genç çiftlere yönelik”

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Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, Derinya’da TOKİ işbirliğiyle yapılacağı açıklanan sosyal konut projesinin, bir sonraki seçimde kendilerini desteklemeleri amacıyla TC kökenli genç çiftlere yönelik bir proje olduğunu iddia etti.
“Derinya’daki sosyal konut projesi, TC kökenli genç çiftlere yönelik”

Fileleftheros gazetesi, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerde birlikte yaptıkları basın toplantısında duyurdukları “Derinya’ya TOKİ tarafından 236 konutluk sosyal konut yapımı” projesinin, Kıbrıslı Rumlara ait olan bölgeye, Derinya Kapısı’nın bir kilometre uzağına yapılacağını yazdı.

Habere göre Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, konuyla ilgili açıklamasında sosyal konutların, bir sonraki seçimde kendilerini desteklemeleri amacıyla Kıbrıslı Türk ve TC kökenli genç çiftlere yönelik bir proje olduğunu iddia ederek, konutların, 1974’ten önce Rumların evlerinin yapıldığı bölgeye değil, yolun sol tarafındaki askeri bölgenin altına inşa edileceğini söyledi.

Karayannis, hâlihazırda portakal ağaçları ve hububat bulunan bölgeye büyük evler yapılmaya başladığını ve şimdi de, yerleşim yeri olarak geliştirilmek istenen bir bölge yaratıldığını kaydetti.

Gazete, Derinya Belediye Meclisi üyelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini ve BM nezdinde konuyla ilgili girişim yapacağını yazdı.

Habere göre üyeler, Mağusa’nın yeni Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile temasa geçerek konuyla ilgili izahat verilmesini istediklerini; ancak yetkilerinin bir yere kadar olduğunu ve Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı’nın bile bu konuda bir şey yapamayacağını; çünkü bunların Türkiye’nin planları olduğunu iddia ettiler.

 

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