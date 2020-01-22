Derman Atik, Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü'ne layık görüldü

KKTC’li tiyatro sanatçılarından, tiyatro yönetmeni, Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği 6’ncı Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü”ne layık görüldü.

Tiyatro gazetesinin '6. Anadolu Tiyatro Ödülleri' töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Su Sanatları Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Tiyatro gazetesinin merkezi olan ve geçtiğimiz Ağustos ayında bir kaza sonucu yanan Su Gösteri Sanatları Sahnesi, Anadolu Tiyatro Ödül Töreni'yle birlikte perdelerini yeniden açacak. Sahne, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan Tiyatro gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri Ödül Törenine ev sahipliği yapacak. Ödül töreni kapsamında, Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nin yeniden kurulmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kişilerin adlarının yazılacağı büyük bir pano sergilenecek.

Ülke bazında ödül veren tek oluşum olan Anadolu Tiyatro Ödülleri aynı zamanda uluslararası bir kimliğe sahip. Bu yıl Romanya, Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs tiyatro sanatçıları ödüllerini almak üzere törende hazır bulunacak. Bununla birlikte ödül kurumu, bu yıl yine ilklere imza atacak. Bundan böyle, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Ödülleri AÇOK adına verilecek. Bu ödülleri Turgut-Ümit Denizer belirleyip, ödül sahiplerine takdim edecek. Ayrıca Metin And adını taşıyacak Akademisyen Ödülleri de sahiplerine takdim edilecek.

Tiyatro gazetesi Yayın Kurulu adına açıklama yapan Nurhan Uslu, "Böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek elbette hiç kolay değil. Hele sahnesi yanıp kül olmuş bir kurumun, her şeye göğüs gererek, tüm bilgi ve birikimini ortaya koyarak ve hiç bir çalışmasına ara vermeden devam etmesi, hiç kolay değil... Hal böyleyken, bize köstek olanların yanı sıra destek olanları da asla unutmayacağız. En zor koşullarda yanımızda olan dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Aynı zamanda Tiyatro gazetesinin temsilcilerine, yazarlarına, kısacası emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Kış mevsiminin zorlu hava koşullarına rağmen yurt içinden ve yurt dışından üşenmeden, erinmeden kalkıp gelecek olanlara, değer bilenlere 'Biz her koşulda varız,' diyenlere sonsuz saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

6. Anadolu Tiyatro Ödülleri kategorilerinde uluslararası ödüller de yer alıyor. “Sanata Evet” ödülü ise uluslararası bir kimliğe büründürüldü. Bununla birlikte Metin And adına her yıl bir akademisyene ödül verilecek. Çocuk tiyatrosu alanındaki ödüller ise bundan böyle AÇOK adına takdim edilecek.

6. ANADOLU TİYATRO ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLECEK SANATÇILAR

Defne Yalnız “Ana’dolu Ödülü”

Kubilay Erdelikara “ Tiyatro Adamı Ödülü”

Hakkı Ergök - Yılın Tiyatro Hareketi Ödülü: K. Çekmece Belediyesi

Mustafa Kurt - Devlet Tiyatroları 70. Yıl Özel Ödülü

M. Fatih Atay - Efeler Belediye Başkanı - Yılın “Sanat Dostu Belediye Başkanı Ödülü”

Nevra Serezli - Onur Ödülü

Hülya Nutku - Metin And Akademi Ödülü

Mehmet Nur Öncü - SANATA EVET ÖDÜLÜ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı

Handan Ekici - YILIN KADINI ÖDÜLÜ / Diyarbakır

Nedim Saban - En İyi Proje Ödülü “Süper İyi Günler” Tiyatro Kare

Ali Eyidoğan - Yılın En İyi Projesi “Böyledir Bizim Sevdamız” Eskişehir Şehir Tiyatrosu

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeryüzü Sahnesi - “Meslek Üstü Tiyatro Ödülü”

YILIN YÖNETMEN ÖDÜLLERİ

Hakan Çimenser - DT Başrejisörü

Ezgi Yentürk

Cengiz Toraman

OYÇED ÖDÜLLERİ

Prof. Dr. Ünal Akpınar - Oyçed Onur Ödülü

Dr. Öğretim Üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler - Yılın Komedi Oyun Yazarı Ödülü / Pembe Panduflu Aşk

YILIN OYUNCULARI

Hülya Karakaş - Yılın Kadın Oyuncusu

Nazlı Masatçı - Yılın Kadın Oyuncusu

Levent Üzümcü - Yılın Erkek Oyuncusu

Tolga Evren - Yılın Erkek Oyuncusu

ULUSLARARASI TİYATRO ÖDÜLLERİ

Derman Atik - Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü KKTC

Prof. Dr. DÜSEN KASEİNOV – TÜRKSOY – Sanata Evet Uluslararası Ödülü

Ufuk Güldü - Uluslararası Tiyatro Ödülü - Berlin / Almanya

Elvira Rimbu - TEATRUL REGİNA MARİA - Romanya: "Çığ" - Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü

Yalçın Baykul - Uluslararası Tiyatro Ödülü / Berlin Almanya

AÇOK ÖDÜLLERİ

Dr. Rasim Aşın - Bülent Ecevit Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı

Deniz Yeşil Mavi - İstanbul Şehir Tiyatroları

Ankara Tiyatro Platformu - A/Yazda Tiyatro Günleri

“Alternatif Tiyatro Festivali Ödülü"

BASIN ÖDÜLLERİ

BirGün Gazetesi

İz Gazete

Sabit Doğan / Diren Sanat

Aslı Ulu Şahin - Artı TV

Enver Aysever - Halk TV

Başarı Emek Ödülleri

Hilmi Zafer Şahin

Hakan Alkan - Ordu

Damla Özen - Toğay Kılıçoğlu / İstanbul

Ali Soner Gününç / İzmir

Hasan Sadi Mastar/ Ayvalık

Onur Ayan / Balıkesir

Abdullah Sürekli / Antalya

Vejdi Koçak / Hatay

Nurdan Özgür / Bursa

Eser Akal / Samsun

Yaşar Gündem / Samsun

Müfit Semih Baylan / Trabzon

Özgür Aydın / Giresun

Ahmet Nuri Aydın / Manisa

Ozan Özdemir / Denizli

Mustafa Yeşilyurt / Polatlı / Ankara

Ömer Burak Ünal / Odun pazarı / Eskişehir