Dernek ve Birliklerden Öğrenci Burs Anketi

Basın Açıklaması

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bursları Hakkında Öğrencilerin Görüşleri” başlıklı çalışmamız, Mağusa Gençlik Birliği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrencileri Federasyonu ve İskele Karpaz Gençlik Derneği tarafından yürütülmektedir. Araştırmamızın ana amacı öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından verilen burslar ile ilgili görüşlerini saptamak ve sonucunda elde edilecek verilerin burslar sisteminin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamaktır.

Öğrencilerin özellikle ekonomik krizin bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde devletin burslarına daha da ihtiyaçları vardır. Bu noktada devletin bursları düzenli sağlayabilmesi, birçok öğrencinin eğitim hayatında kritik bir rol oynamaktadır. Burslar sistemine dışarıdan yapıcı bir görüş getirmenin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımıza yapılabilecek en faydalı yardım olduğunu düşünen bizler, yaklaşık 5 aydır bu anket üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz.

Bizim için her yanıtın önemi oldukça fazladır. Şu an 200’lerde cevaba sahip olan anketimizin Kıbrıslı Türk öğrencilerin genelini yansıtabilmesi için bize daha geniş bir popülasyon gerekmektedir. Burslar sistemini daha da geliştirmeye katkı koymak için beklentimiz çözümü toplam 3 ile 5 dakika arası değişen anketimizin doldurulmasıdır. Bu ankete katkı koymak gerek şu an da burs alan öğrencilerin sorunlarının çözülmesinde, gerekse ileride bu bursa ihtiyacı olacak olan birçok öğrenciye yardım etmek için en etkili çözümlerden biridir.

Anketimizin bağlantısı aşağıdaki gibidir.

https://forms.gle/9kZCqqDNdN3fjDLB7

Saygılarımızla,

Mağusa Gençlik Birliği

Lefkoşa Gençlik Derneği

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu

İskele Karpaz Gençlik Derneği