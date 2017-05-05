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Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi Pazartesi Meclis’te

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Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi Pazartesi Meclis’te
Tüzüklerin tadil süresinin 31 Aralık’a kadar uzatılmasını öngören öneri, Pazartesi Meclis’te görüşülecek

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Dernekler Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek, birlik gibi isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış teşekküllerin tüzüklerinin tadil süresini 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatmayı öngören Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunduğu yasa önerisini görüşen komite, önerinin 1 Haziran 2018 olarak öngördüğü erteleme süresini çok bularak, 31 Aralık 2017 olarak onayladı.
8 Mayıs Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa önerisinin kabul edilmesi halinde, 30 Mayıs 2017 tarihinde dolacak tüzük tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış olacak.

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