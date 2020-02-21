Ders arası uyku başarıyı arttırıyor

OKULLARIN açılması ile birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kötü uyuyanlar da Alzheimer’e yakalanma riskinin arttığına dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı.

OKULLARIN açılması ile birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kötü uyuyanlar da Alzheimer’e yakalanma riskinin arttığına dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı.

OKULLARIN açılması ile birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kötü uyuyanlar da Alzheimer’e yakalanma riskinin arttığına dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı.

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Y ı lmaz , sağlıklı uyuyan çocuk ve yetişkinlerde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Sağlıklı uyuyan ve REM (Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketleri) uykusunu yeterince uyuyan insanlarda öğrenme kalıcı, bellek güçlü oluyor. Öğrendiği bilgiyi ihtiyacı olduğunda kullanabiliyor. Aksi takdirde bilgi uçuşabiliyor. Belki o an için bilgi kısa bir süre bellekte kalıyor ama teflon tava gibi bir süre sonra kaybolup gidiyor."



"KÖTÜ UYUYANLAR YA DA UYKUSUZ KALANLARDA ALZHEIMER R İ SK İ VAR"