Yakın Doğu Üniveristesi’nde eğitim gören öğretmen adaylarının hazırladığı ‘matematik posterleri’ sonra ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Matematik Öğretimi dersi kapsamında, hazırladıkları ‘Matematik Poster Projelerini’ ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye edildi.

Projenin yürütülmesinde görev alan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, yeni eğitim ve öğretim teorilerine göre hazırladıkları bu proje ile ilkokul öğrencilerinin matematik başarısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Tezer, öğrencilerin, gerçek yaşam problemlerini, matematik kullanarak çözebilme yetisi edineceklerini de belirtti. Projelerini bağışlayan öğretmen adayları ise, ders kapsamında hazırladıkları posterlerin ilkokul öğrencileri tarafından öğretim materyali olarak kullanılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa Müdürü Selim Özmenek ise Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine okullarına yaptıkları bu anlamlı ziyaret ve katkı için teşekkür ederek, “Okulumuzda başarıyı her zaman ön planda tutuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin hazırladıkları matematik ders materyallerinin de öğrencilerimizin başarısına katkıda bulanacak” dedi.

Hazırlanan posterler, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye edilmeden önce Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde sergilendi.