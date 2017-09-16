Ders Zili ilk okullarda 08:00 orta okullarda 7,55'de çalacak

SAAT DEĞİŞİMİ JET-LAG’ASEBEBİYET VERİYORMUŞ!

OKUL ZİLİ FARKLI SAATLERDE ÇALACAK

Bakanlar Kurulu’nun aldığı mesai saatlerinin 6 ay içinde 4 kez değiştirilmesi kararının ardından okul zilinin de farklı dönemlerde farklı saatlerde çalacağı açıklandı. Buna göre yeni eğitim yılına Pazartesi günü başlayacak ilkokullarda dersler saat 8.00’de, orta dereceli okullarda ise 7:55’te başlayacak. İlkokullar 12.40’ta, ortaokul ve liseler ise 13.05’te paydos edecek. Bu uygulama 18 Eylül’den 30 Ekim’e kadar devam edecek.

30 EKİM’DENSONRASI BELLİ DEĞİL

30 Ekim’den itibaren okulların başlama ve bitiş saatleri ise henüz belli değil.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova dün yaptığı basın toplantısında ‘Suudi saati’ diye anılan uygulama ve okul saatleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, 30 Ekimsonrası okul saatlerinin daha sonra belirleneceğini söyledi.Berova “Muhtemelen yarımsaatlik bir oynama

olacak” dedi.

SAATDEĞİŞİKLİĞİ JET-LAG’A SEBEP OLUYOR

Bakan Berova, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen ‘kışta da yaz saati’ uygulamaktan neden vazgeçilmediğine dair soruya karşılık, Bakanlar Kurulu’nun bu yönde karar aldığını belirtti. Bir hekim olarak ‘saat değişikliklerinin insanlarda jet-lag’a sebebiyet verdiğini’ söyleyen Berova, çalışanların işten çıkış saatlerinin gün ışığında olmasının sağlık bakımından

önemli olduğunu söyledi.