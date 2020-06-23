  • BIST 115.190
  • Altın 385,990
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,7057
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu koronavirüse yakalandı

»
Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu koronavirüse yakalandı
Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu koronavirüse yakalandı

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Maçoğlu, tedavisine başlandığını duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama bir açıklama yapan Dersim’in komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Maçoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere...

Şuan durumum iyi. Sık sık arandığımız  için telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakdemirli: “Kurban Bayramında 4,7 milyon hayvan kesim için hazır bekliyor”21 Haziran 2020 Pazar 16:38
  • Varank: "Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz"21 Haziran 2020 Pazar 16:37
  • Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: 'Yiyorsa tek gel' dedim, 5 kişi geldiler21 Haziran 2020 Pazar 16:36
  • Bakanlıktan talimat: 22 Haziran’dan itibaren maske takmayana 900 lira ceza21 Haziran 2020 Pazar 11:15
  • Akşener: Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor20 Haziran 2020 Cumartesi 22:00
  • Kalın: Libya'da ateşkes için Hafter Sirte'den çekilmeli20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • MAK Danışmanlık: Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili, ittifaklarda çoğunluk yok20 Haziran 2020 Cumartesi 21:11
  • Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de ilişkilerimizin görece kötü olduğu ülkelerle de iş birliğine hazırız"20 Haziran 2020 Cumartesi 21:04
  • İŞKUR, sahte web sitelerine karşı uyardı20 Haziran 2020 Cumartesi 21:00
  • LGS sınavından tehlikeli görüntüler: Binlerce öğrenci, veli ve öğretmen bir araya geldi20 Haziran 2020 Cumartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti