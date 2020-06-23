Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu koronavirüse yakalandı

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Maçoğlu, tedavisine başlandığını duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama bir açıklama yapan Dersim’in komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Maçoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere...

Şuan durumum iyi. Sık sık arandığımız için telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere."