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Dersim'de belediye önündeki duvar ve korkuluklar yıkıldı

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Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimi kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası önünde bulunan duvar ve korkulukları yıktırdı.
Dersim'de belediye önündeki duvar ve korkuluklar yıkıldı

31 Mart seçimlerinde TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, görevi devralmasının ardından belediye binası önündeki duvar ve korkulukları yıktırdı.

 

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