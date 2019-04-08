31 Mart seçimlerinde TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, görevi devralmasının ardından belediye binası önündeki duvar ve korkulukları yıktırdı.
Dersim halkının olan belediye binası önündeki korkuluklar ve duvarlar yıkıldı!— SMF Dersim (@smfdersim2019) 8 Nisan 2019
Söz, yetki, karar Dersim halkına! @FatihMacoglu @dersimdhd pic.twitter.com/a0Ip1pdwgx
VİDEO | Dersim'de belediye önündeki duvar ve korkuluklar yıkıldı https://t.co/7Xi868SMXD pic.twitter.com/fwBt5paDQr— soL Haber (@solhaberportali) 8 Nisan 2019
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.