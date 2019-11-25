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Dersim(Tunceli ) Belediyesi'nden kadınlara regl izni

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Dersim(Tunceli ) Belediyesi'nden kadınlara regl izni
Dersim(Tunceli ) Belediyesi'nden kadınlara regl izni

Tunceli Belediyesi, kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

Belediyenin Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun, kadın çalışanlara regl izni verme kararı aldığı, bu konuda belediyenin meclis salonunda bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve kadın çalışanların protokol imzaladığı belirtildi.

Belediyenin kadın meclislerinin kadınların her alanda "özneleşerek iradeleşmesini" esas alıp kadın haklarını savunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların güncel taleplerini tespit edip, bu sorunları çözmeyi önümüze hedef koyup eylül ayında yapılan belediye meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması kararı almıştık. Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadın çalışanlarımıza, her ayın belirledikleri bir günü regl izni verme kararı aldık."

Açıklamada, benzer kararların çalışma alanlarında artması ve daha ileriye taşınması için çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

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