  • BIST 98.790
  • Altın 386,623
  • Dolar 6,9769
  • Euro 7,5421
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Dersim(Tunceli)’de hiç koronavirüs hastası kalmadı

»
Tunceli Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre kentte tespit edilen 8 koronavirüs vakasından sonuncusu da tedavisi ardından dün taburcu edildi. Kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı
Dersim(Tunceli)’de hiç koronavirüs hastası kalmadı

Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.tunceli-de-hic-koronavirus-hastasi-kalmadi-721702-1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunda da bir hikmet vardır24 Nisan 2020 Cuma 14:15
  • Pencerede İstiklal Marşı'nı okurken maganda kurşununun hedefi oldu!24 Nisan 2020 Cuma 11:19
  • TC Dışişleri’nden, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin ‘Doğu Akdeniz’ ile ilgili bölümüne tepki24 Nisan 2020 Cuma 11:03
  • Bakan açıkladı: 81 milyon aboneye 1 GB ücretsiz internet verilecek24 Nisan 2020 Cuma 10:36
  • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan: Vaka sayısındaki artışın 10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz24 Nisan 2020 Cuma 10:27
  • Koca: İstanbul Türkiye'nin Vuhan'ı oldu, kontrol altına aldık24 Nisan 2020 Cuma 09:50
  • İstanbul’da 685 bin kaçak maskeye el kondu23 Nisan 2020 Perşembe 20:29
  • Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması23 Nisan 2020 Perşembe 20:27
  • Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı23 Nisan 2020 Perşembe 20:26
  • Karantina alkol satışlarını da artırdı23 Nisan 2020 Perşembe 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti