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Derslere iki haftadır gelmeyen öğrencisinin Suriye Dışişleri Bakanı olduğunu öğrendi!

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Şibani'nin Suriye Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından doktora hocası Hasan Aksakal, esprili bir sosyal medya paylaşımı yaptı
Derslere iki haftadır gelmeyen öğrencisinin Suriye Dışişleri Bakanı olduğunu öğrendi!

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki grupların 8 Aralık'ta yönetimi ele geçirmesinin ardından geçici hükûmetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şibani olarak belirlendi. Şibani'nin Türkiye'de doktora yaptığı ve bir süredir derslere katılamadığı hocasının yaptığı esprili sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. 

Suriye'de geçici hükûmetin Dışişleri Bakanı olarak atan Şibani, 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Tez çalışmasını, “Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi” üzerine yapan Şibani, aynı üniversitede doktora eğitimine devam ediyor.

Şibani'nin Suriye Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından doktora hocası Hasan Aksakal, esprili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Aksakal, "Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum" ifadelerini kullanırken, "Eh, artık 'Mazeretim var, gelemiyorum' deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum" dedi.

Üniversite rektörü memnun

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Esaad Hasan Şibani'nin Suriye geçici hükûmetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini çok olumlu bulduklarını söyledi.

Şabani'nin öğrenciliğinin aktif devam ettiğini belirten Acar, "Esaad Hasan Şeybani, lisans eğitimini Suriye'de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde almış, bizim de lisansüstü öğrencimiz. Geçen günlerde yeni kurulan Suriye Hükümetinin Dışişleri Bakanı oldu. Tabii ki öğrencimizin Dışişleri Bakanı olması, hepimizi gönendirdi. Onun için biz görevini tebrik ediyoruz. Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve özgür bir ülke olma yolundaki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Şabani'nin yüksek lisans tezini "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" başlığı altında hazırladığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Doktora safhasında Türk dış politikasında güncel meseleler, küresel siyaset ve iktisat, göç ve insan hakları, milliyetçilik, demokrasi, Türk dış politikası gibi dersler de almış bulunuyor. Bölümündeki hocalarımızın verdiği bilgiye göre kendisi başarılı, ilgili ve davranışsal olarak da olumlu davranış sergileyen bir öğrencimiz. Nitekim yüksek lisanstan 4 üzerinden yaklaşık 3 gibi iyi bir ortalamayla mezun olmuş. Doktorası da şu anda devam ediyor. Hocalarımız, aldığı derslerin özellikle Türkiye'nin politikaları, Türkiye'nin siyasi düzeni ve benzeri konularla ilgili olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunun Türkiye'deki çalışmaları için de Türkiye deneyiminin bir katkısı olarak değer kazanacağını umut ediyor ve düşünüyoruz."

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