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Dertlere Deva: 40 Yaş Üstü Her Erkek Günde 2 Bardak İçmeli

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Dertlere Deva: 40 Yaş Üstü Her Erkek Günde 2 Bardak İçmeli
Karın şişliğinden gaz problemine, kolesterol ve kalp hastalıklarına kadar tam bir koruyucu koruyucu nefer!Ceviz suyunun faydaları

Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı asitler içeren cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes aşina... Uzmanların sıkça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir kalp, beyin ve kilo kontrolü için neredeyse şart.

Özellikle hamilelerde, bebek gelişimi süresince de önerilen ceviz, bebeğin beyin gelişimine katkı sağlamakta. Beyin gelişiminin yanı sıra, bebeğin ileri zamanlarında karşılaşabileceği alerjileri vakalarına karşı da tam bir korucu çeper oluşturuyor.

Ceviz suyunun faydaları

 

 

Cevizin faydalarını şuradan detaylıca öğrenebilirsiniz, fakat biz birazda ceviz suyunun faydalarından bahsetmek istiyoruz sizlere.

  1. Tokluk süresini uzatır, yap yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır.

  2. Düzenli olarak içilen ceviz suyu yorgunluk ve halsizliği yok eder.

  3. 40 yaş üstü erkeklerin prostat problemlerini ortadan kaldırır.

 

 

  1. Hamilelik boyunca tüketilen ceviz suyu, kilo alımını da yavaşlatır.

  2. Karaciğer sorunlarıyla da savaşır. Karaciğeri güçlendirerek olası sıkıntıları ortadan kaldırır.

  3. Tiroid ve kolesterol hastalarına da tavsiye edilir.

  4. Bağırsak problemlerinde son derece etkilidir. Gaz sorunu yaşayanlar düzenli olarak içmeye devam ederse bu sorun ortadan kalkacaktır.

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

 

 

Yaklaşık 10 adet temizlenmiş cevizi 6 bardak ılık suya atın. 7/8 saat demlendirin. Bu karışımı sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz. Sabahları aç karnına, akşam ise yatmadan önce içmeye özen gösterin.

Not: Bu karışım oldukça doğal, fakat etkileri kişiden kişiye farklılık göstermekte. Bu sebeple denemeden önce doktorunuza danışmakta fayda var. Sağlıcakla :)

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