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Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anıldı

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Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anıldı
Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anıldı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1965 yılında katledilen Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’i andı.

BKP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan İzzet İzcan başkanlığındaki heyet Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in mezarlarına çelenk koydu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yazılı açıklamasında “Kıbrıs’ta yaşanan en karanlık günlerde etrafa ışık saçan, ortak vatan ve ortak yaşam mücadelesini kararlılıkla sürdüren bu iki yiğit insanı saygı ile andıklarını” belirtti.

“Onlar o zor günlerde hayatları pahasına bizlere doğru yolu göstermişler ve bu uğurda yılmadan mücadele etmişlerdir” diyen İzcan, Kıbrıs’ta Taksim ve Enonis politikası peşinde koşanların Kıbrıs’ı kana buladığını söyledi.

Katledilişlerinden 52 yıl sonra görüşme sürecinin halen devam ettiğini, sonuç almak için görüşmecilerin tüm Kıbrıslıların ortak çıkarlarını esas almalarının gerektiğini dile getiren İzcan, “Boş hayaller peşinde koşarak macera aramak bizleri hiçbir yere taşımayacaktır. BKP, askerden ve silahlardan arınmış Kıbrıs’ı tek çıkış yolu olarak görmektedir. Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in yaktığı barış meşalesini hedefe ulaştırmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

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