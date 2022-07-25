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Derviş Çapkıner: EOKA’cıların resimlerinin basılması konusu ciddiyetle araştırılmalı

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Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner, 8 Ağustos biletlerine EOKA’cıların resimlerinin basılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çapkıner, EOKA’cıların resimlerinin basılması konusunun ciddiyetle araştırılması gerektiğini vurguladı.
Derviş Çapkıner: EOKA’cıların resimlerinin basılması konusu ciddiyetle araştırılmalı

Genç Mücahitler Derneği, 8 Ağustos biletlerine EOKA’cıların resimlerinin basılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi

Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner, Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi tarafından Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümü nedeniyle 8 Ağustos çekilişli biletlere Erenköy Mücahitleri diye, EOKA’cıların resimlerinin basılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner yaptığı yazılı açıklamada, aynı görselin Cumhurbaşkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Tük Kızılay’ı iletişim sayfasında da paylaşıldığının tespit edildiğini belirterek, konun KKTC resmi makamları tarafından ciddiyetle araştırılması, yanlıştan dönülmesini istedi.

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