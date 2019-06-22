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Derviş Eroğlu, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

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3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkanlarından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Derviş Eroğlu, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Derviş Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“2010-2013 yılları arasında Kıbrıs görüşmelerini birlikte sürdürdüğümüz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkan’larından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Görüşlerimiz farklı olsa da merhum Dimitris Hristofyas’la ben, değerli eşleri ile de eşim, güzel  insanı bir diyalog geliştirmiş, bir birimizin evlerine ziyaretlerde bulunmuştuk.

Zeki, efendi, saygılı kişiliği ile tanıdığım Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle derin üzüntülerimi belirtir, başta ailesi olmak üzere, komşumuz Rum toplumuna başsağlığı dilerim. Toprağı bol olsun.”

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