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Derviş Eroğlu' ndan Tebrik Mesajı

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Derviş Eroğlu Faiz Sucuoğlu' nu böyle kutladı
Derviş Eroğlu' ndan Tebrik Mesajı

Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu

UBP Genel Başkanı

 

Ulusal Birlik Partisi 22’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilmeniz dolayısıyla sizi tebrik eder, yeni görevinizde başarılar dilerim.

Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türkünün bu topraklarda özgür yaşayabilmesi, her alanda gelişmesi için tarihi görevleri vardır.

Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda bu tarihi görev ön planda bulundurularak toplumsal birlik beraberliğe, diyaloğa, çalışmaya, üretmeye, bir an önce gereken kararların alınıp uygulanmasına önem vereceğinize, bu konuda da başarılı olacağınıza inanıyorum.

Parti için yarış demokrasinin bir gereğidir, ama artık herkes doğal olarak bir tercihte bulunmuş,  kurultay geride kalmıştır; Şimdi birleştirici, herkesi kucaklayıcı bir tutum sergilemek ve partiye, ülkeye hizmet için çalışmalar yapma zamanıdır.

Böyle davranacağınıza, UBP ve ülkeye değerli hizmetlerde bulunacağınıza inanıyor sağlık ve başarılar diliyorum.

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