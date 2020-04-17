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Derviş Eroğlu’nun teyzesi de Kovid-19’a yenik düştü

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KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun teyzesi Fikriye Halil (Emir) Londra'da hayata gözlerini yumdu
Derviş Eroğlu’nun teyzesi de Kovid-19’a yenik düştü

KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun teyzesi Fikriye Halil (Emir) Londra’da hayata gözlerini yumdu.

Fikriye Halil’in ölüm nedeninin korona virüs olduğu öğrenildi. İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın sosyal medya hesabından şöyle paylaşımda bulundu:

“KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu’nun teyzesi Fikriye Hanım’ı kaybettik, üzgünüz” dedi Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın paylaşımı şöyle: “Acımız çok büyük londrada, Rahmetli nenemin teyze kızı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun öz teyzesi Fikriye Halamızı kaybettik tüm ailemizin tüm Ergazi deki hısım akrabanın başı sağolsun.”

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