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Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"

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Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"
Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"

Dr. Derviş Özer'in kaleme aldığı "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs" adlı kitap Khora Yayınlarından çıktı. Yazarın "Kıbrıs’tan onlarca kişiyle görüştüm, telefonlaştım. Dedemin anlattığı hikâyelerin Kıbrıs’ın gerçekleri olduğunu gördüm ve aklımda kalanları, biraz da araştırarak, süsleyerek, başkaları ile de konuşarak, çoğaltarak yazmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnanıyorum ki siz de bunları okuyunca birçoğunu hatırlayacaksınız ve yüzünüzde bir gülümseme oluşacak, yeni hikâyeleri bekleyeceksiniz veya yeni hikâyeleri siz çocuklarınıza gülümseyerek anlatacaksınız" sözleriyle okura sunduğu kitapta tarihimizden kesitler aktarılmakta.

"Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs", bir kısmı Yenidüzen gazetesinde yayımlanmış olan bilgi verici araştırma yazılarından oluşuyor. Kuru üzümlü ekmek yıllarından Gavur İmam isyanına, Linobambakilerden maden grevine değin pek çok olayın hikayemsi bir dille anlatıldığı kitap, sözlü tarihimizi bilgi, belge ve fotoğraflarla destekleyerek yazıya dökmesi anlamında da önem taşımakta.

Şifa Alçıcıoğlu'nun yayına hazırladığı kitabın kapak tasarımını Cemre Özer, sayfa tasarımını ise Mustafa Batak gerçekleştirdi. Khora Yayınevi'nin 72. kitabı olan 180 sayfalık eser 25TL olarak raflardaki yerini aldı.

 

Tanıtım Bülteni:

Tarihimizin ve kültürümüzün giderek kaybolduğu günümüzde, değerlerimize, sözcüklerimize, yaşantımıza sahip çıkmak daha da büyük bir önem kazanıyor. “Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs”, afyon hamuru emdirilen bir halkın çocuklarının hikayesidir.

Anlatılan bizim hikayemizdir...

“İşte biz ağzımıza verilen afyon hamurunu emdik ve uyuduk. Afyonun etkisinde uysal bir çocuk olarak büyüdük. Ne isterlerse yaptık. İstedikleri gibi yönettiler, aç bıraktılar, boyunduruk altında tuttular, savaştırdılar, kan döktürdüler, sizi biz kurtardık, büyüttük, sizi biz devlet yaptık dediler inandık. Ama afyon hamurunun etkisi yavaş yavaş geçiyor. Kim kimi devlet yapmış, kim kim için kan dökmüş artık biliniyor. Uyuyan çocuklar, afyonun etkisinden çıkıyor.”

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