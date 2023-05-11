  • BIST 4.663,45
  • Altın 1275.719
  • Dolar 19.5617
  • Euro 21.3861
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Derviş Yücetürk: Ülkedeki 5 bin 300 engellinin aldığı yardımda iyileştirme yapılmalı

» »
Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.
Derviş Yücetürk: Ülkedeki 5 bin 300 engellinin aldığı yardımda iyileştirme yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, ziyaretin engelliler haftası dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, federasyonlarının bu yılki katımlarla 6 dernekle KKTC’deki engellilerin yüzde 90’ını temsil eder hale geldiklerini söyledi.

Derneklerinin kuruluş amacının üyelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Yücetürk. Biri Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye diğerleri de milletvekillerine iletilmek üzere federasyonun sıkıntılarını anlatan dosya teslim etti.

2010 yılında meclisten geçen yasanın tüzükleri tamamlanamadığı için hayata geçirilemediğine işaret eden Yücetürk, geçen yıl geçirilen özel eğitim yasasının akıbetinin de aynı olmasından endişe duyduklarını belirtti.

Yücetürk, istihdam bekleyen 41 engelli, Engelli Dairesi, ulaşım, uygulanmayan 2016 imar yasası tüzükleri gibi konulardaki sıkıntılarda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, ülkedeki 5 bin 300 engellinin aldığı yardımda da iyileştirme yapılmasını istedi.

Federasyonun düzenlediği  etkinliklerden elde ettiği gelirden yüzde 5 KDV vermesinin kendileri için büyük bir maddi kayıp olduğunu ifade eden Yücetürk bu sorunun çözümü için yardım talep etti.

2014 yılında yapımı başlanan ve 2020 yılında tamamlanan engelli Yaşam evinin açılışını yapamadan soyulduğunu hatırlatan Yücetürk, Töre’nin de konuyla ilgili yaptıkları girişimleri desteklemesini istedi.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, herkesin bir gün engelli olabileceğini anımsatarak, engellilerin yaşamını güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Kendilerinin meclise gönderilen yasa tasarılarını geçirmenin kendilerinin ancak tüzükleri hazırlamanın ilgili bakanlıkların görevi olduğunu ifade eden Töre, Başbakan Üstel’in dün açıkladığı engelli istihdamının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Töre,  her halükârda Cumhuriyet Meclisi’ne de birkaç kişinin görevlendirileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Töre, “Sevgi her engeli aşar” sloganını doğru bulduğunu ve azmin hiçbir engel tanımayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Töre, Yücetürk’e Atatürk tablosu ve flama hediye etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Sosyal Belediyeciliğe Ağırlık Vereceğiz11 Mayıs 2023 Perşembe 11:37
  • Mağusalı Sohbetler'de ''Türkiye ve Yunanistan Seçimleri Sonrasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'' Konuşulacak11 Mayıs 2023 Perşembe 11:31
  • Bakan Oğuz Hayvancılar ile Görüştü11 Mayıs 2023 Perşembe 11:13
  • Töre, hemşire örgütü temsilcilerini kabul etti11 Mayıs 2023 Perşembe 11:12
  • Ercan'da sahte pasaport11 Mayıs 2023 Perşembe 10:49
  • Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Temini11 Mayıs 2023 Perşembe 10:48
  • Katle Teşebbüs, Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu11 Mayıs 2023 Perşembe 10:46
  • “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri?” Paneli düzenleniyor11 Mayıs 2023 Perşembe 10:19
  • Hasipoğlu: Karma oyun kaldırılması Pazartesi Meclis gündeminde olacak11 Mayıs 2023 Perşembe 10:10
  • YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: Seçmen sayısı bin 601 kişi arttı11 Mayıs 2023 Perşembe 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti