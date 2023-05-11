Derviş Yücetürk: Ülkedeki 5 bin 300 engellinin aldığı yardımda iyileştirme yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, ziyaretin engelliler haftası dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, federasyonlarının bu yılki katımlarla 6 dernekle KKTC’deki engellilerin yüzde 90’ını temsil eder hale geldiklerini söyledi.

Derneklerinin kuruluş amacının üyelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Yücetürk. Biri Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye diğerleri de milletvekillerine iletilmek üzere federasyonun sıkıntılarını anlatan dosya teslim etti.

2010 yılında meclisten geçen yasanın tüzükleri tamamlanamadığı için hayata geçirilemediğine işaret eden Yücetürk, geçen yıl geçirilen özel eğitim yasasının akıbetinin de aynı olmasından endişe duyduklarını belirtti.

Yücetürk, istihdam bekleyen 41 engelli, Engelli Dairesi, ulaşım, uygulanmayan 2016 imar yasası tüzükleri gibi konulardaki sıkıntılarda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, ülkedeki 5 bin 300 engellinin aldığı yardımda da iyileştirme yapılmasını istedi.

Federasyonun düzenlediği etkinliklerden elde ettiği gelirden yüzde 5 KDV vermesinin kendileri için büyük bir maddi kayıp olduğunu ifade eden Yücetürk bu sorunun çözümü için yardım talep etti.

2014 yılında yapımı başlanan ve 2020 yılında tamamlanan engelli Yaşam evinin açılışını yapamadan soyulduğunu hatırlatan Yücetürk, Töre’nin de konuyla ilgili yaptıkları girişimleri desteklemesini istedi.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, herkesin bir gün engelli olabileceğini anımsatarak, engellilerin yaşamını güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Kendilerinin meclise gönderilen yasa tasarılarını geçirmenin kendilerinin ancak tüzükleri hazırlamanın ilgili bakanlıkların görevi olduğunu ifade eden Töre, Başbakan Üstel’in dün açıkladığı engelli istihdamının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Töre, her halükârda Cumhuriyet Meclisi’ne de birkaç kişinin görevlendirileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Töre, “Sevgi her engeli aşar” sloganını doğru bulduğunu ve azmin hiçbir engel tanımayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Töre, Yücetürk’e Atatürk tablosu ve flama hediye etti.