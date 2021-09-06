Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi
Film, New York eyaletinde düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.
Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden En İyi Uluslararası Film Ödülünü kazanmıştı
"Flaşbellek" filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu.
Yönetmen Derviş Zaim'in Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatan "Flaşbellek" filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:55
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