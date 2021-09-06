Film, New York eyaletinde düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden En İyi Uluslararası Film Ödülünü kazanmıştı

"Flaşbellek" filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu.