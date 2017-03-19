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Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi yapıldı

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Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi yapıldı
Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi, Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda, Gazimağusa Lemar Cineplex’te yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in 9. filmi olan gerilim-dram türündeki “Rüya” filmi, sanatsal ideallerinin peşinde olan mimar bir kadının hayatını, insan ve doğa ilişkisi ve paralel evren gibi bir konuyla birlikte ele alıyor. Filmin yapımcısı Emre Oskay ve filmin oyuncularından Mert Yusuf Özlük de galada yer aldı."Rüya" filminin gösterimi Lemar Cıneplex'de devam ediyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, “Gazimağusa’nın yetiştirdiği değerli ve başarılı yönetmen Derviş Zaim’in yaptığı çalışmaları gurur duyarak izlediklerini” ifade ederek, mahalle arkadaşı olan Derviş Zaim’i dünya çapında bir üne sahip bir yönetmen olarak ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arter, “Yurtdışında adımızı duyuran böylesi başarılı kişilere ihtiyaç var. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olan sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceğiz ve başarılı yönetmen Derviş Zaim ile sinema alanında başarılı gençler yetiştirmek için çalışma yapacağız” dedi.

ZAİM

Yönetmen Derviş Zaim de konuşmasında, okul hayatının geçtiği ve anılarının olduğu Gazimağusa şehrinde kalabalık bir izleyici topluluğunun kendisini karşılamasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, özellikle sanat dostu bir belediye başkanı olan İsmail Arter’in filme ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getirdi. Bundan sonrası için sanat adına belediye ile işbirliğinde çok daha güzel işler yapacaklarını ifade eden Zaim, Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

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