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Derviş'in Limasol'daki malı iade edildi ve 345 bin euro ödendi!

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Orhan Hüseyin Derviş’in, Limasol’daki malı için “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne dava açtığı ve dava sonucunda hem malının iade edildiği, hem de tazminat olarak 345 bin Euro ödendiği bildirildi.
Derviş'in Limasol'daki malı iade edildi ve 345 bin euro ödendi!

ABD vatandaşı Kıbrıslı Türk Orhan Hüseyin Derviş’in, Limasol’daki malı için “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne dava açtığı ve dava sonucunda hem malının iade edildiği, hem de tazminat olarak 345 bin Euro ödendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Elini Ayağını Bağladı” başlığıyla aktardığı haberinde, 2013'te başlayan sürecin "devletin Derviş’in malını usulsüz yollarla kullandığı" yönündeki mahkeme kararının ardından bugün Meclis’e sunulan 345 bin Euro’luk ek bütçeyle tamamlandığını yazdı.

Gazete, Derviş’in hiçbir zaman “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını almadığını çünkü adadan “Kıbrıs Cumhuriyeti” ilan edilmeden önce ayrıldığını kaydetti.

Derviş’in Limasol Kaza Mahkemesi’nde, Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Malları Vasisi sıfatıyla İçişleri Bakanına dava açtığını belirten gazete, mahkemenin Derviş’in malının serbest bırakılması ve kendisine 345 bin Euro tazminat ödenmesi kararı verdiğini yazdı.

Gazete, Derviş’in Limasol’daki malının 139/1991 sayılı Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi ve Diğer Konular Yasası tahtındaki Kıbrıs Türk malları kapsamında olmadığını ve bu nedenle de bu yasada öngörülenlerin uygulanamadığını kaydetti.

Haberde, Derviş’e ödenecek tazminatın miktarı belirlenirken, Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan kira bedeli değerlendirmesinin ve mülklerdeki kiracıların, kiraladıkları süre boyunca Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne ödedikleri kiraların göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

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