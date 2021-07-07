Derya: Atanacak Bakanı bile Fuat Oktay'ın gelişine havale ettin!

"Kabinesine atayacağı bakanı belirlemek için bile Fuat Oktay beyin gelmesini bekleyen Ersan bey, anayasal bir hak olan fikir ve vicdan hürriyetinin gasp edilmesi ile ilgili ne düşünüyor?"

Doğuş Derya'nın paylaşımı:

Tören paşası gibi Türkiye'yi dolaşarak ucuz propaganda işleri ile iştigal eden Ersin bey, KKTC vatandaşlarının düşünceleri dolayısı ile AKP-MHP ittifakı tarafından "milli güvenlik sorunu" olarak fişlenmesi hakkında ne düşünüyor?

Kabinesine atayacağı bakanı belirlemek için bile Fuat Oktay beyin gelmesini bekleyen Ersan bey, anayasal bir hak olan fikir ve vicdan hürriyetinin gasp edilmesi ile ilgili ne düşünüyor?

Bulundukları mevkilerdeki meşruiyetleri bir yana, bu ülkeyi yöneten kişiler olarak KKTC vatandaşlarının üzerinde tehdit ve korku ile baskı kurmaya çalışan AKP-MHP ittifakının yaptıklarına dair bir şey diyecekler mi kendileri? #düşünceözgürlüğümedokunma