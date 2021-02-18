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SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

DERYA: Birazcık silkelensek UBP’nin kabusu olacağız.

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Derya ,CTP’nin bırakın gölge etmeyi geçen marttan beridir destek olmaya çalışan bir noktada olduğunu belirtti
DERYA: Birazcık silkelensek UBP’nin kabusu olacağız.

CTP Milletvekili Doğuş Derya “Mayıs TV’de” yayınlanan Meltem Sakin’in hazırlayıp sunduğu “Mayıs Manşet” programında  pandemide geldiğimiz son durum ile CTP ve UBP arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Derya ,CTP’nin bırakın gölge etmeyi geçen marttan beridir destek olmaya çalışan bir noktada olduğunu belirtti. CTP Milletvekili Doğuş Derya  , “bunu gerçekten memleketin önü açılsın diye yapıyoruz . UBP’nin kara kaşına kara gözüne değil. Bu insanlar şu anda halk iradesini yansıtmayan hükümet olarak orda duruyorlar. üç tane Halkın Partisi’nin vekilinin istifa etmesiyle kurulmuş bir azınlık hükümetidir. Kendi bakanlıkları arasında bile doğru düzgün bir koordinasyon sağlayamayan bir hükümet. Gölge etmeyin ne demek!  biz birazcık silkelensek kabusunuz olacağız çünkü memleketi batırıyorsunuz ” dedi. Derya , bu ülkenin UBP’nin malı olmadığını bu ülkenin hepimizin olduğunu vurguladı.

DERYA : HÜKÜMET KARARLARI GEÇ ALIYOR. TEST SAYISI YETERSİZ.

CTP Milletvekili Doğuş Derya , hükümetin  bir yıldır pandemi konusunda  alınması gereken önlemleri almadığını, bir çok kararın da geç alındığını söyledi.  Derya , kapanma kararı  çok daha erken alınsaydı vaka sayısının bu kadar artmayacağını söyleyerek vaka sayısının yapılan test sayısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Derya,  Güney Kıbrıs’ın şuanda 30.000- 35.000 test yaparak 100 -120 vaka civarında vaka saptandığını, bizdeki yapılan testlere bakıldığı zaman ise  test sayısının artırılması gerekirken 3000 lere düşürüldüğünü ve bunun yetersiz olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya , hükümetin uzun süredir  hızlı testlerin gelmesiyle ilgili doğru düzgün bir girişim yapmamasını da eleştirdi. Derya ayrıca  vaka sayısının azalmasında kapanmanın da etkisi olduğunu fakat  bu sayının düşmesinde toplam yapılan test sayısıyla  orantılı olduğuna dikkat çekti. Derya ,“sizde 30.000 test yapacak olsanız belki sizde 150 – 180 pozitif vaka bulacaksınız” ifadelerini kullanarak dolayısıyla bunun üzerinden Başbakan Ersan Saner’in “kapanma kararını alırken içim kan ağladı” söylemini eleştirerek tepki gösterdi.

Vakaların kontrol altına alınabilmesi için  temaslı zincirini doğru takip edebilmenin önemli olduğunu söyledi. Ve bu bağlamda vaka sayısının düşük olduğu bölgelerde  ne kadar test yapıldığını bilmeden yorum yapmak istemiyorum diyen Derya ,örneğin Lefkoşa’da vaka sayısının şu anda Girne’den daha fazla olmasının temel nedeninin anlaşılması için yapılan test sayısının ayni sayıda mı yapıldığı yoksa ağırlığın Lefkoşa’ya mı verildiğinin bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.  Derya konuşmasının devamında “İskelede bir ara hiç vaka çıkmıyordu niye çünkü İskeleye gidip test yapılmıyordu. Şu anda Güzelyurt ya da Lefke’de vaka düşükse orada yapılan test sayısını bilip öyle konuşmak isterim ben . Ama bu konuda ayrıntılı bilgi yok dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya , bir sene oldu vakalar konusunda hala daha doğru düzgün  bilgilendirme yapılmadığını,  bilginin saklanarak eleştirilme alanının daraltıldığına dikkat çekti.

Derya ,”bilgi güçtür eğer detaylı bilgi verirseniz bu alanda çok fazla konuşacak uzman ve çok fazla insan olacaktır diye kendi eleştirilme alanınızı daraltmak için dönüp az bilgi veriyorsunuz, kısıtlı bilgi veriyorsunuz. Bu da aslında yönetemediğinizi saklamanın bir başka yoludur. Bu en eski taktiklerden biridir.” diye  vurguladı.

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