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Derya: Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin yasal ve mali statüsü güçlendirilmeli

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CTP Kadın Örgütü, Kıbrıs'ın kuzeyinde sosyal hizmetlerdeki sorunları incelemek üzere gerçekleştirdiği ziyaretlere bir yenisini ekledi.
Derya: Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin yasal ve mali statüsü güçlendirilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Kıbrıs'ın kuzeyinde sosyal hizmetlerdeki sorunları incelemek üzere gerçekleştirdiği ziyaretlere bir yenisini ekledi. Bu kez Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kadın Örgütü, merkezin sunduğu hizmetler, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Eğitim Sekreteri Umure Örs ve Lefkoşa Kadın İYK üyesi Hülya Demirel Akbil'in, merkez sorumlusu Dr. Cansel Öztekiner ile görüştüğü ziyarette, merkezin çalışma koşulları, sağlanan imkânlar ve özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu sırasında yaşanan sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Ziyaretin ardından Doğuş Derya, "Rehabilitasyon merkezinin çalışma koşullarını belirleyen yasanın artık yetersiz kalması nedeniyle acil bir güncelleme gerekliliği ortaya çıktı. Özellikle kronik hastalıkları olan özel gereksinimli bireylerin rehabilite edilirken karşılaştıkları sorunlar, sağlık ve bakım hizmetlerindeki yetersizlikler, mevcut mali sıkıntılar ve devletin bu alana yeterli yatırım yapmaması gibi konuları ele aldık" dedi.

Merkezin yatak kapasitesinin dolduğunu belirten Derya, “Oldukça nitelikli hizmet veren bu merkez, devletin yeterli kaynak ayırmaması yüzünden zor durumda. Hasta başına aylık 600 TL gibi bir miktarın günümüz şartlarında yetersiz kaldığı, personelin çok zor koşullarda çalıştığını gözlemledik” dedi. Derya, “Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin geriatrik rehabilitasyon ihtiyacını karşılayan tek yer. Bu merkezin statüsünün ve hizmetlerinin desteklenmesi için yaptığımız tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi hem parti yönetimimiz hem de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

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