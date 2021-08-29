Derya: Kapalı devre otelcilik sorun değil mi? PCR testleri sahte olmasa her şey normal mi?

CTP milletvekili Doğuş Derya Açıklama yaptı..

İşte açıklama;

Mesele Bülent Ersoy'un ekibinin sahte pcr ile konser vermesinden daha öte bir konudur. KIBRIS'TA MÜZİSYEN YOK MU??? Kumarcılar zevk yapacak diye yıllardır DÜŞÜK KALİBRE TAVERNA ŞARKICILARININ KUMARHANELİ OTELLERDE SAHNE ALMASI VE KIBRISLI SANATÇILARIN DIŞLANMASI SORUN DEĞİL Mİ??? KKTC vatandaşı çalıştırmayan, YERLİ ÜRÜN kullanmayan, GELİRİNİN ALTINDA vergi öde(me)yen, ÜLKENİN EN GÜZEL SAHİLLERİNİ GASP EDİP GELEN TURİSTİ DE OTEL DIŞINA ÇIKARMAYAN KAPALI DEVRE OTELCİLİK SORUN DEĞİL Mİ? PCR TESTLERİ SAHTE OLMASA GERİYE KALAN HER ŞEY NORMAL Mİ OLACAKTI???