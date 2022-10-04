Derya: “KKTC’yi önce Türkiye tanısın”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Cumhuriyet Meclisi’nde, “Yaşanan Son Siyasi Gelişmeler ve Muhalefetin Akdeniz’deki Gelişmelerle İlgili Suskunluğu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında KKTC’nin tanınması çağrısı yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Yeşilırmak, su, hastane ve yol projelerinde olduğu gibi yerleşkeyle ilgili de tartışmalar yaşandığını söyledi.

Türkiye’nin KKTC halkına armağan ettiği ve devam eden projeleri sıralayana Yeşilırmak, 2022 için 4 milyar TL olarak öngörülen farklı alanlarda ayrılan kaynaklarla ilgili bilgi verdi.

Yeşilırmak, muhalefetin yapıcı değil, yıkıcı bir tutum sergilediğini söyleyerek, külliye projesi konusunda da bu tutumun devam ettiğini ve bu armağana yapılan eleştirilerin toplumu kutuplaştırdığını iddia etti.

Yeşilırmak, külliye projesinin içerisinde yer alacak millet bahçesi, meclis, etkinlik meydanı, etkinlik çayırı gibi farklı mekanlar olduğuna işaret ederek, projeyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. “Neden ülkemizde böyle bir park-bahçe olmasın” diye soran Yeşilırmak, geçmişte de buna benzer park çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, herkesin böyle bir etkinlik alanına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Külliyenin ülkeye armağan edildiğine ve sadece Tatar’ın değil, tüm ülkenin olacağını öne süren Yeşilırmak, eleştiri yapılabileceğini ancak hibe edilen bir projeye toptan karşı çıkılmasının yanlış bulduğunu belirtti.

Yeşilırmak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin silahlandığını iddia ederek, ABD’nin de silah ambargosunu kaldırıp, askerlere eğitim vereceğini açıklamasına karşı sessiz kalan muhalefetin ne dediğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin savaşa değil, huzura ihtiyacı olduğuna işaret eden Yeşilırmak, alınan bu kararların ciddi sebepleri olduğuna inandığını ve aynı oranda ciddi sonuçları olmamasını umut ettiğini dile getirdi.

Güngör katı atık tesisinde ortaya çıkan sorunda herkesin payı olduğunu söyleyen Yeşilırmak, bu tesislerin kuruluş ve idaresinin yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilırmak, tesisin yeniden elden geçirilmesi ve sadece evsel atıkların oraya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Derya’dan Yeşilırmak’a: “Külliyeyi niye park olarak sunuyorsunuz?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya da “İrade Gasbı ve Parya Siyaset” konulu konuşmasına geçmeden, kendinden önce söz alan UBP Milletvekili Yeşilırmak’a “Halka borç olarak yazılan yatırımlara ve kaçak ihalesi başka ülkede yapılan projelere teşekkür etme” eleştirisinde bulundu.

“Sürekli ihtiyacımız olmayan şeyler lütfediliyormuş gibi davranılıyor” diyen Derya, “Külliyeyi niye park olarak sunuyorsunuz? Parkı, ağaç sökmeden Mesarya’ya niye yapamıyoruz?” sorularını sordu.

Bakan ve hükümet yetkililerinin konuyla ilgili açıklamalarından alıntı yapan Derya, Ersin Tatar'ın konuyla ilgili ilk açıklamasında yer alan “Ben istemedim, öyle uygun görmüşler” ifadesine dikkat çekerek, “Bizi hapsettikleri durum budur.. Gösteriş olsun diye yapılanları konuşmayalım diye bizi hamasete boğuyorsunuz” dedi.

Halkın gündeminin kadına şiddet ve çocuk istismarı olduğunu söyleyen Derya, yolsuzluklar konuşulmasın diye sürekli halkın ayaklarına böyle toplar atıldığını söyledi.

Derya, sarayın, cumhuriyetle çelişen bir simge olduğunu ve bunun Fransız devriminden beri böyle olduğuna işaret ederek, “Saraylar artıyorsa cumhuriyetin risk altındadır” dedi.

Derya, binaların, halka park olarak sunulmaya çalışıldığını ancak kimsenin buna inanmadığını söyleyerek, demokrasilerin binalarla güçlenemeyeceğini, tam tersine “izinsiz binalar” ve “çiğnenen Anayasa’yla” demokrasinin katledildiğini kaydetti.

“Ben o tellerden atlayanlardan biriyim. Benim yurdumdan koparılan bir parça var orada, ben nasıl sessiz kalayım” diyen Derya, “Hastaneleri ziyaret etseler, ihtiyacımızın saray olmadığı anlaşılırdı” dedi.

Birileri bizim hakkımızda konuşmasın diye Kıbrıs Türk halkının yıllarca mücadele ettiğini hatırlatan Derya, ülkeye gelen yabancıların haklarını bile veremeyen bir sistemin, kendini yönetme yeteneğine sahip olmayan bir partiye verilmek istendiğini söyledi.

“Kendini büyük göstermek için buram buram ataerkillik kokan” açıklamaların Kıbrıs Türk toplumunu geriye çektiğini savunan Derya, “Yerleşme sorunu olan ülkemize yerleşke yapmak istiyorlar” dedi.

Derya, silahlanmaya karşı olduklarını ancak Geçitkale’ye hava araçlarının yetkililerin dahi bilgisi olmadan yerleştirildiğini hatırlatarak, ABD’nin 2 yıl önce kaldırdığı silah ambargosunun Türkiye’deki seçimlere malzeme yapılmak için yeniden gündeme getirildiğini savundu.

Birileri milliyetçilik yapacak diye ülkenin heba edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Derya, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına değinerek, “KKTC’yi önce Türkiye tanısın” dedi.