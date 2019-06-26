Derya sordu! Yurttaşlık yasası ne oldu?

İşte o açıklama;

27 Mayıs tarihinde 3 HP'li arkadaşın katıldığı Diyalog TV programında Ayşegül hanım çok kısa bir sürede - bir iki hafta içinde Yurttaşlık Yasasını meclise göndermiş oluruz demişti. Bugün meclisin son günüydü. Herhalde ortakları ile bu konuda da mutabık kalmamışlar ki gelmedi.

Umarım daha önce olduğu gibi banane uydurulmaz da yazda olsun gönderilir. Gelirse biz CTP olarak geçen yıllarda yaptığımız gibi yaz tatili demeyip çalışacağız.

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