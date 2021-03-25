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Derya:“1571 kere kendinize gelin, sağlık çalışanları inim inim inliyor, esnaf kepenk kapatıyor”

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CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın “1571 Kere Kendinize Gelin” başlıklı bir konuşma yaptı.
Derya:“1571 kere kendinize gelin, sağlık çalışanları inim inim inliyor, esnaf kepenk kapatıyor”

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın “1571 Kere Kendinize Gelin” başlıklı bir konuşma yaptı.

Cenevre konferansına dört hafta kaldığına işaret ederek, bölgedeki konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Derya, Anastasiadis’in ciddi hazırlık içinde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabullerle ilgilenmekte olduğunu savundu.

Kıbrıs işlerinin Ergün Olgun’a bırakıldığını ileri süren Derya, muhalefet vekillerinin BRT’ye çıkamadığını ancak atanmışların seminerlerinin canlı yayınlandığını söyledi.

Derya, KIB-TEK’i şaibe altında bırakıp, parçalayarak özelleştirilmesine zemin hazırlanmak istendiğini savundu.

Doğuş Derya, su, elektrik, aşı temini konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rumlara yönelik sözlerini eleştirerek, propaganda amaçlı demeçler verildiğini savundu. Derya, kabul ziyaretlerinden birinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rumlara yönelik “herifler”  kelimesini kullanması da eleştirdi.

Maraş ile ilgili tazminat yükünün nasıl ödeneceğini soran Derya, “Erenköy’de 1571 tane fidan dikiyor. Yeni yeni tarihsel anlatı ve şovlar yapılacak diye 1964 Erenköy direnişe yönelik de bir şey söyleseydiniz” dedi. “Ülkenin en güzel sahil ve mecraların peşkeş çekerken, aklınıza yeşil gelmedi” diyen Derya, “1571 kere kendinize gelin, sağlık çalışanları inim inim inliyor, esnaf kepenk kapatıyor” dedi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını da eleştiren Derya, bu ve bunun gibi insan haklarına zarar veren kararlara karşı olduklarını söyledi. Derya, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden sonraki 12 saat içinde 6 kadının öldürüldüğünü belirtti.

“Çocukları, genç kızları, kadınları koruyamıyoruz” diyen Derya, kadınların korunmasına yönelik mekanizmaların bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

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